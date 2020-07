Sharis Cid se luce en bikini y responde a críticas por dejar sola a su hija, quien tiene COVID-19

La actriz de 49 años de edad sigue defendiendo su lugar como una de las abuelitas más sexys posando a la orilla del mar con un diminuto bikini

Sharis Cid sigue disfrutando unos días de vacaciones en las paradisiacas playas de Puerto Vallarta, Jalisco, desde donde recientemente se ha dejado ver luciendo diminutos trajes de baño.

En una de sus más recientes publicaciones dentro de su perfil oficial de Instagram, la actriz de 49 años de edad demostró que sigue defendiendo su lugar como una de las abuelitas más sexys, pues posando a la orilla del mar con un diminuto bikini, llamó la atención de sus seguidores.

“Siempre con fe, siempre viendo hacia arriba. Hoy es un nuevo amanecer un día más para dar gracias a Dios por todo y, por tanto“, escribió junto a la imagen que rápidamente generó miles de “me gusta”.

Sin embargo, no todo fue felicidad y descanso, ya que la estrella de teatro y televisión recibió fuertes insultos luego de darse a conocer que su hija Kristal y su yerno, Brandon Peniche dieron positivo a COVID-19, tachándola de mala madre. Ante los señalamientos, la actriz se defendió por medio de un video que compartió en su red social.

“He recibido muchos mensajes ofensivos diciéndome que cómo es posible que yo esté acá de vacaciones mientras mi hija está pasando por un momento difícil. Quiero decirles qué, cuando yo llegué aquí a Vallarta, mi hija y Brandon estaban perfectos, yo me enteré aquí en Vallarta”, compartió.

Asimismo, compartió que ella también se sometió a una prueba, la cual salió negativa, por lo que junto a su familia tomó la decisión de permanecer alejada para evitar más contagios ya que tampoco habría podido visitarlos o estar cerca de ellos.

En un tono molesto, Sharis accedió a dar una explicación del verdadero motivo por el que viajó y compartió que días después se reencontraría con su familia, situación que ya no fue posible:

“Por otro lado, no tengo por qué dar explicaciones, pero también vine a trabajar y hacer activaciones aquí, ellos llegaban el día 24, ellos están bien y yo tengo que seguir con mi vida, ¿qué quieren que me vaya, que me contagie igual que ellos, que me encierre a ver qué pasa?“. explicó en el video de poco menos dos minutos de duración.

Cansada de los reclamos, pidió a sus detractores investigar antes de arremeter en su contra y en lugar de criticar, compartir deseos positivos como bendiciones u oraciones.

“Lo siento mucho, de verdad no entiendo sus ganas de molestarme, de atacarme siempre, que si estoy ahí que soy una metiche, que si no estoy porque no estoy. Primero investiguen, infórmense de lo que está pasando, manden bendiciones, oraciones, no se fijen en ‘Ay por qué está alla’ ¡Cállense, vivan su vida y dejen vivir. Sean felices y oren por nosotros! ¡Si no saben cállense!”, finalizó.