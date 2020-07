Una niña sobrevive tras caer desde el último piso de un apartamento de Miami

Una niña fue hospitalizada después de caer del último piso de un edificio de apartamentos el domingo por la tarde en Miami. La víctima, que no resultó herida de extrema gravedad, tenía 7 años.

Al parecer, y según reportaron algunos vecinos de la zona, la niña cayó por la ventana desde el tercer piso del edificio ubicado en la cuadra 1900 de River Drive. La policía, que aún está recopilando toda la información al respecto, no ha dado más detalles al respecto.

A child was hospitalized after falling from the top floor of an apartment building Sunday afternoon in Miami. https://t.co/S6uQsRFbn8

