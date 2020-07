Amanda Miguel y Diego Verdaguer cantan junto a su hija Ana Victoria para crear conciencia

Con imágenes relacionadas a la pandemia, la familia revivió el tema "Para Mañana" después de 30 años

Amanda Miguel y Diego Verdaguer se juntaron con su hija Ana Victoria para grabar una versión actualizada de la canción “Para mañana” con el mero propósito de generar conciencia sobre las bondades que le ofrece el planeta al ser humano.

En videollamada con Grupo REFORMA, ellas desde California y él desde Florida, compartieron que esta pieza salió hace 31 años en el álbum El Rostro del Amor, de Amanda.

“Yo digo que la gente que la escuchó ya la tiene borrada en el cassette, los fans de Amanda seguramente la recordarán. Haz de cuenta que la canción no existió, es una nueva unidad de tiempo y es para otro público, mucha gente ni había nacido, imagínate, estamos hablando de 30 años atrás”, aclaró Diego.

Esta composición, que fue estrenada el pasado viernes en plataformas digitales, cuenta con un video en el que la familia de artistas integra imágenes relacionadas con la pandemia de la Covid-19, que fue la razón por la que apostaron por ella.

“Para despertar conciencia, que aprovechemos estos momentos que nos sacuden para reverdecer, para entender la vida, tomar responsabilidad en nuestro ámbito personal. No importa la edad que tengamos, donde vivamos, lo que importa es la conciencia”, enfatizó Diego.

“Es la primera vez que estamos viviendo una situación así, yo creo que casi todas los humanos, no creo que esto haya ocurrido antes, y menos por tanto tiempo. Nos hace pensar, nos hace vivir en pijama, nos hace usar el bozal para salir de compras, nos están acostumbrado a vivir de otra manera, un poco más insensibles, no abrazo, no beso es cosa de locos”, añadió Amanda.

Conocidos por éxitos musicales, de ella “Él Me mintió” y “El Pecado”, y de él, “Volveré” y “La Ladrona”, los intérpretes comentaron que siempre han procurado mantener a su familia unida, que incluye a sus hijas Gimena y Ana Victoria.

La comprensión familiar y la hermandad, comentaron, es un punto clave para sobrevivir a la crisis de salud mundial y que creen está afectando también el ánimo y las emociones de la sociedad.

“Hay que pausar un poco el desastre, y nuestra intención como familia es unirnos, crear un poco de conciencia global, que se está suscitando por esta pausa.

“Está generando una conciencia emocional en la gente, en este lapso, de revisualizar su vida, sus quereres, sus prioridades, sus tantas cosas, y caímos como en un nuevo modo de supervivencia, como grupo que habitamos en este planeta, ponerle atención y tener cuidado”, puntualizó Ana.