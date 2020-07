Calvin Harris, ex de Eiza González, pone a la venta su exclusiva mansión en Hollywood Hills

El reconocido DJ Calvin Harris, quien en el 2016 fue vinculado sentimentalmente con la actriz mexicana Eiza González, decidió poner a la venta la mansión que compró en Hollywood Hills hace poco más de dos años y medio.

La propiedad, que tuvo en aquel entonces un costo de $5.5 millones de dólares, perteneció hasta finales del 2017 al también DJ Steve Angello.

En la actualidad, Calvin está pidiendo por su casa una cantidad similar a la que él pagó hace dos años y que, a su vez, está por debajo de la que esperaba recibir originalmente, ya que en el 2019 la anunció por $5.75 millones de dólares.

Además de ponerla a la venta, el también productor musical intentó rentarla en $25 mil dólares mensuales, aunque después bajó sus pretensiones a $20 mil dólares por mes.

La vivienda, con una extensión de 6 mil pies cuadrados, consta de cuatro dormitorios, tres baños completos y dos medios baños.

Además tiene una cocina abierta con ante comedor, un comedor, una extensa sala de estar de doble altura con paredes de vidrio, un bar-salón, despacho, entre otras habitaciones.

Para recibir invitados cuenta con una casa de huéspedes dúplex con su propia recámara, sala de música y diversas terrazas.

En cuanto a las amenidades, la propiedad tiene una siempre necesaria piscina, sobretodo en temporada de calor, así como espacio más que suficiente para colocar diversas camas de sol.

Calvin Harris goes mansion shopping for a new 4 bed/ 5 bath home, with 18-foot ceilings in Los Angeles for $5.5 Million.🎁🛍 #sold #celebrityhomes #christmasshopping #happyholidays #views #realestate #luxuryliving https://t.co/ToMP8NRRkD (562)286-6463 pic.twitter.com/e5nQ5MWPHI

— Chayan Alavi (@Alavi_Agency) December 26, 2017