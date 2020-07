Cómo evitar quedarte sin bateria en el auto cuando acudes a un autocinema

Conocer el estado de tu batería es vital si quieres acudir a una distracción de este tipo en el que probablemente harás uso de la radio o del aire acondicionado, elementos que provocarán un consumo de energía de la batería

Una de las atracciones que han tomado relevancia en esta época en la que han surgido restricciones tras la pandemia de coronavirus en el mundo es el autocinema. Si bien no es una actividad nueva, el asistir a este tipo de cines a bordo de tu auto se ha convertido en una de las prácticas más comunes y que permite conservar el distanciamiento social para evitar contagios por COVID.

Sin embargo, debemos tomar en cuenta algunos puntos importantes del vehículo a la hora de acudir a este tipo de lugares, como la batería de los autos, la cual podría descargarse debido a que el auto hace uso de la radio del vehículo para reproducir el sonido de la película al interior del auto, o simplemente, si has encendido el aire acondicionado para tener una estancia más cómoda.

Así que, si no quieres terminar la función del cine sin nada de carga en tu batería, es necesario que sigas las siguientes recomendaciones de acuerdo con el portal Motorpasión.

Algunos vehículos apagan automáticamente el sistema de sonido al cabo de unos minutos, pero basta con girar la llave a la posición de apagado y volver a la de “switch”, sin necesidad de encender el motor.

Si tu batería no ha contado con el mantenimiento necesario, es probable que no funcione de esta manera y necesite del encendido del motor para hacer su trabajo de manera normal.

¿Qué debo hacer para que no se descargue la batería durante la función?

Lo ideal sería que primero conocieras el estado de tu batería, si no le has dado amentimiento lo más recomendable es que arreglaras el problema antes de cualquier situación, pues las fallas se pueden presentar no solo en el autocinema, sino en cualquier lugar en el que dejes estacionado tu coche.

En el caso concreto de un autocinema, es importante que circules tu auto por lo menos una hora antes de la función, y cuando ya estés ahí, evita a toda costa que tu batería trabaje de más, es decir, si tienes calor y las condiciones de clima lo permiten, es preferible que abras las ventanas.

¿Cuánto tiempo dura una batería en buen estado?

El mantenimiento óptimo de la batería es más sencillo de lo que crees y aunque éste lo puedes realizar tú mismo, siempre te recomendaremos que acudas mejor con un experto. Si tu coche aún mantiene la garantía de agencia y le realizas los servicios en el distribuidor, no tendrás absolutamente nada de qué preocuparte.

La vida útil de una batería es de aproximadamente 4 años, aunque depende mucho del uso que le des a tu auto, debido a que, si un vehículo se encuentra parado cinco días a la semana, es muy probable que la batería se tenga que reemplazar antes de este tiempo.

