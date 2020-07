Encuentran a niño pequeño deambulando solo en Florida, buscan a los padres

La policía en Florida está tratando de identificar y localizar a los padres de un niño que se encontó vagando solo en un vecindario de Miramar el domingo.

Según informa WPLG, los residentes descubrieron al niño de aproximadamente 2 años el domingo por la mañana, en la cuadra 1860 de Southwest 68th Avenue y llamaron a la policía de Miramar, que recorrió el vecindario durante una hora y media.

“Ninguno de nosotros había visto al bebé antes”, dijo la residente Lori Rodríguez a la estación de noticias, y agregó que el niño tenía el pañal sucio y no llevaba calcetines ni zapatos.

La policía recurrió a las redes sociales para pedir la ayuda de la sociedad para este caso.

Need to Identify: This little boy was found wandering alone, near the 1860 block of SW 68th Ave. If you know who he is or have information about his parents/guardians, please call us at 954-602-4000 (press 0 for communications). pic.twitter.com/vWiPFtynTy

— Miramar Police (@MiramarPD) July 26, 2020