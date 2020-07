Ryan Reynolds ofrece una jugosa recompensa por un oso de peluche robado

La más reciente acción solidaria del actor Ryan Reynolds puede no tener el impacto que el protagonista de Deadpool y su esposa, Blake Lively, hicieron a finales de marzo cuando donaron casi $1 millón y medio de dólares a un banco de alimentos y cuatro hospitales de la ciudad de Nueva York. De todos modos, el nuevo gesto de Reynolds no puede medirse en dinero, su valor es sentimental.

Es que enterado a través de los medios de Canadá, su país de origen, de la historia de Mara, una joven mujer a la que le robaron su mochila en un parque de Vancouver en la que, entre otras cosas, tenía un atesorado osito de peluche de esos que permiten grabar sonidos y que en este caso contenía un mensaje de la madre de la chica fallecida recientemente; el actor quiso sumar su ayuda.

If you see this missing bear in the west end please email Deborah.Goble@cbc.ca

It was in a herschel back pack when stolen along with an iPad.

Mara, the owner says it has her mom’s voice inside saying, ‘I love you I’m proud of you, I’ll always be with you. Her mom died last year pic.twitter.com/ipfrzqKXsf

— Deborah Goble (@CBCDeborahGoble) July 25, 2020