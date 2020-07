Sebastián y Emiliano Zurita hablan del éxito de ‘Cómo Sobrevivir Soltero’ la primera serie que producen

Christian Bach estuvo con ellos hasta la pre-producción: "Todo lo que hacemos es con ganas de que ella esté orgullosa"

Sebastián y Emiliano Zurita, aun no pueden borrar la sonrisa de su rostro y el orgullo en su corazón, al saber que ‘Cómo Sobrevivir Soltero’, la primera serie que idearon y produjeron con su propia compañía, Addiction House, se ha convertido en un éxito en la plataforma de Amazon.

Aunque siempre es un riesgo y el resultado suele ser una incógnita, los hermanos Zurita no son unos improvisados, ellos se criaron en una familia donde el riesgo por hacer la diferencia era una constante, pues por algo sus padres, Christian Bach, que en paz descanse, y Huberto Zurita, marcaron la historia de las telenovelas con sus producciones.

De hecho, en este proyecto que nació en unas vacaciones de Sebastián con sus amigos, ambos estuvieron presente, tanto su padre, quien tuvo un papel dentro de la misma, como su madre, quien estuvo supervisando hasta la pre-producción, que fue lo que alcanzó a ver antes de fallecer.

Los Zurita quisieron estar en cada detalle en este debut, como la industria y sus familia les enseñó que funcionaban las cosas, por eso, al tratarse de una serie en donde tanto hombres, como mujeres se muestran perdedores y ganadores, tuvieron mucho cuidado a la hora de buscar un equipo de escritores:

“Nuestra idea fue crear un cuarto de escritores que sea mitad hombres y mitad mujeres… Fue una experiencia muy padre porque se pudo abrir ciertos debates y ciertos puntos de vista que tenían los escritores que fueron directamente a la serie, y eso nos dejaba ver los diferentes puntos de vista”, dice Emiliano, mientras Sebastián agrega…

“¿Los hombres qué pensamos de las mujeres? ¿Las Mujeres que piensan de los hombres?… En la serie lo que queremos plantear es este hecho de que normalmente vemos a un personaje femenino siendo al que engañan, un poquito diferente en ese sentido, y al hombre nunca lo vemos tan sentimental o con el corazón roto… Entonces queríamos ese punto de vista desde el otro lado, a los hombres también le pasan estas cosas, también tenemos nuestro corazoncito”.

Además de protagonizarla, Sebastián estuvo en cada detalle junto a su hermano, desde el casting, la lectura, la luz, la musicalización, la fotografía, las locaciones… Sin duda tanta obsesión tuvo sus frutos y tan solo en la primera semana se posicionó como una de las series más vistas en Amazon.

“A mí nunca me había tocado recibir tan buenos comentarios de un proyecto, pero como pasan los días nos íbamos poniendo más nerviosos… Entras en un proceso de si lo estas haciendo bien o mal, pero que padre escuchar eso, qué bonito”, dice emocionado Sebastián con la noticia.

Cuando una primera temporada es exitosa, comienza a pensarse en la posibilidad de una segunda, tanto de quienes le miraron y quieren más, como de quienes la realizaron y terminaron satisfechos con el producto, pero, ¿habrá más de ‘Cómo Sobrevivir Soltero’?

“La verdad para nosotros no es problema, estamos totalmente agradecidos por lo que se ha creado y el equipo, en verdad todos se han puesto la camiseta cuando tienen que, y estamos enamorados del proyecto. Es muy bonito ver ahora la reacción del público, ver que hay gente que la ha visto 4 veces ya en un fin de semana… Cuando tú creas algo, que salga al mundo y tenga su propia vida es impresionante”, confiesa Emiliano.

Como te contamos, la guía de sus padres, el amor y la experiencia estuvo presente en este proyecto, y así lo explican Sebas y Emi:

“Para nosotros siempre ha sido muy especial tener a mi papá en nuestros proyectos, nunca se quiere involucrar de más, nos quiere dar nuestro espacio, pero nunca están de más esos comentarios que la verdad han sido todos muy buenos. La vimos con mi papá no sé cuantas veces, y cada vez le gusta más. A parte de los nuevos actores, que trabajamos para darle oportunidades a nuevos talentos, pues la historia nos permite tener no solo de mi papá, sino de Maite Perroni, Poncho Herrera, Christian Chávez, muchísimos talentos, que son una cerecita en el pastel. Mi papá es de mis favoritos y a mi nada me hace más feliz que poder trabajar con mi familia, ha sido una experiencia muy bonita”, dice Emiliano, mientras Sebastián agrega…

“Y creo que eso también le da fuerza en un sentido, ellos han sido la razón por la que empezamos a escribir esta serie, en una oportunidad mí mamá me dijo que le gustaba el tratamiento que le habíamos dado, siempre nos han sido parte de eso, y son muy objetivos: saben ser papás cuando tienen que ser papás, y saben ser profesionales cuando tienen que darte los consejos, y dejarte también, tener tú opinión y si tú te estas equivocando pues también te equivocas, pero ya tomaste la decisión tú”.

Christian Bach murió el 26 de febrero del 2019, luego de batallar con una larga enfermedad, sin embargo, eso no le impidió estar muy presente en esta primera serie de sus hijos y con orgullo guiarlos.

“Ella estuvo prácticamente hasta la pre-producción, le tocó leer casi todo, y saber un poquito de todo como estaba, ella vivió todo el proceso, ya no llegó a lo que fue la filmación, pero sí fue, si le tocó un poquito de todo”, explica Emiliano.

“Todo lo que hacemos es con ganas de que ella esté orgullosa”, concluye Sebastián.