Uriel Antuna aclara el escándalo por su caso de coronavirus y en Chivas están furiosos

La esposa del jugador destapó varias inconsistencias en la información

El caso positivo por coronavirus de Uriel Antuna se convirtió en un escándalo por la manera en que se dio a conocer, ya que su esposa lo ventiló primero que el futbolista y Chivas, algo que habría causado molestia en la directiva del Guadalajara.

La situación no paró ahí, pues Penny García publicó un video en el que se ven los duros síntomas que tuvo el jugador, además, la pareja reveló que el ‘Brujo’ ya se sentía raro previo a viajar a la Ciudad de México para enfrentar a Cruz Azul en la final de la Copa por México, en la que jugó como titular, y a su regreso a casa comenzó con las molestias.

Esto destapó muchas dudas, pues se había dicho que era un caso asintomático y causó sorpresa que ya haya tenido signos de la enfermedad previo al juego en la capital, por ello, el jugador y el departamento de prensa de Chivas decidieron aclarar el tema.

“Me sentí raro el día domingo (después del partido con Cruz Azul), no pensé que fuera a dar positivo por las cosas como se habían dado, terminó el partido, después comencé a sentir escalofríos, el lunes regresando me empiezo a sentir mal, más decaído, cansado, me mandaron a mi casa, no entrené y me hicieron la prueba ese mismo lunes en la tarde”, dijo el futbolista en una conferencia virtual.

El mediocampista aseguró que dijo que era asintomático porque el día que anunció su caso positivo ya se sentía bien.

“Yo estuve decaído que es lo que demuestra en los videos y el martes a las 6am se me bajó la fiebre, estuve ya más tranquilo, aliviado y martes, miércoles, jueves ya estaba bien, entonces fue un día y medio que estuve mal y el video donde digo que son de casi 4 días después“, apuntó.

Antuna comentó que se sorprendió al conocer los resultados de su prueba, además aseguró que nadie en el club le ordenó lo que debía declarar ante las cámaras.

“La última prueba fue una semana antes a los partidos y yo también me sorprendí porque nos habían hecho una prueba antes y salimos negativos, me sorprendí, pensé que iba a ser una infección en la garganta”, refirió.

El protocolo de la Liga MX refiere que los días martes se realicen los exámenes de coronavirus en los equipos.

Esto ha creado un ambiente de tensión en Chivas y de acuerdo a El Francotirador del Diario Récord, en la directiva están muy molestos por los videos y ya le pidieron a los jugadores que no den información en sus redes sociales sobre este tema, ya que es muy personal y no quieren que los pongan más en aprietos.