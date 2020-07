Ya sabemos cuánto costará ver el regreso de Mike Tyson al ring

Después de meses de promocionar su sensacional regreso al encordado, Tyson de 54 años, firmó el contrato la semana pasada

Todo parece estar listo para el regreso de Mike Tyson al ring con una pelea de exhibición ante Roy Jones Jr y según los informes, costará a los fanáticos $50 dólares en una pago por evento.

La pelea promete ya que será contra otra leyenda del boxeo, Roy Jones Jr, de 51 años y la pelea fue pactada para el próximo 12 de septiembre en California.

De acuerdo con el portal The Athletic, los fanáticos del “trompo” tendrán que pagar $50 dólares, una cuota que no resulta tan elevada si se compara con el costo de otros eventos como la pelea de Floyd Mayweather vs. Manny Pacquiao de mayo de 2015 que costó $100 dólares o el empate entre Tyson Fury y Deontay Wilder en diciembre de 2018 que su precio fue de $75.

La pelea será una exhibición de ocho rounds y Tyson ha prometió darlo todo una vez que se suba al encordado, sin embargo no habrá ni jueces ni tarjetas por lo que la única manera de decidir un ganador sería ganador sería por la vía del nocaut.

