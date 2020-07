Acusan a guardia Danny Rivera de robar a pacientes de coronavirus en Nueva Jersey

Danny Rivera, guardia de seguridad en un hospital de Nueva Jersey, ha sido acusado de robar dinero en efectivo y joyas de tres pacientes, incluido uno que había muerto por el coronavirus, según un informe.

Rivera (40), residente de Jersey City, trabajaba en el Regional Hudson Hospital en Secaucus. Fue acusado de tres cargos de robo y uno de posesión ilegal de un arma, informó NJ.com

El jefe de la policía de Secaucus, Dennis Miller, dijo que más de $500 dólares en efectivo y $20 mil dólares en joyas habían sido robados en los tres incidentes, que tuvieron lugar el 28 de abril, 29 de mayo y 15 de julio de este año.

La policía recuperó parte de las ganancias de los robos en la casa de Rivera, dijo Miller.

“Estamos cooperando plenamente con las autoridades en el reciente arresto de un ex miembro de nuestro personal de seguridad”, dijo el portavoz del hospital, Ron Simoncini.

“Por respeto a la investigación, no podemos hacer más comentarios, excepto para decir que el hecho de que un empleado robe a pacientes bajo nuestro cuidado insulta todos los principios de la existencia del Hudson Regional Hospital y lamentamos profundamente el incidente”, agregó.

