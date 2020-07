¿Cuáles son los emprendimientos digitales más rentables en 2020?

Desde los primeros meses del año 2020 los investigadores de mercado han trabajado fuerte para predecir no solo los emprendimientos más rentables de este año, sino también para saber cuáles estrategias de marketing digital se proyectan a estar en el top of mind o en la mente del consumidor durante los próximos meses.

Sabemos que aprovechar el tiempo es muy valioso para cualquier negocio y que mientras más temprano empecemos a capturar prospectos, más rápido podremos convertir ese lead en cliente y ver los resultados que tanto esperamos.

Es por esto que podemos, según las predicciones basadas en el comportamiento del consumidor, mencionar cuáles son los emprendimientos más rentables en 2020 y cómo tu marca puede ser parte.

También, en caso de que quieras iniciar tu negocio este año, estamos seguros que este artículo será de gran utilidad para ti. Recuerda que la investigación previa es fundamental para que puedas tener bases sólidas donde hacer crecer tu marca.

Según Forbes Argentina, el año pasado Gran Bretaña se llevó el primer lugar como mejor país para invertir en un negocio, incluso a pesar de su separación con la unión europea. En cuanto a Latinoamérica, Chile encabeza la lista, seguido de Costa Rica, México y Uruguay.

Saber dónde invertir es tan importante como saber en qué invertir. Debes sembrar en tierras fértiles para poder crecer con mayor facilidad.

Queremos hacer primero una pequeña lista de cuáles fueron los negocios más rentables en 2019 para poder ver la evolución con respecto a las proyecciones de este 2020, año que definitivamente ha iniciado más movido que los anteriores y haciéndonos enfrentar desafíos inimaginables.

De acuerdo a investigaciones de Forbes México, el top tres del 2019 fue:

Publicidad

Videos de animación

Agencias de marketing online

Con esto podemos saber que el año pasado fue enfocado a contenidos digitales, en formatos audiovisuales y con inversiones en plataformas como redes sociales. Esto nos abre una ventana para seguir ese camino, mejorando las estrategias que se aplicaron meses atrás.

Habiendo conocido estos detalles, te compartiremos, sin ningún orden en específico lo que se proyecta para este año en curso.

¿Cuáles son los emprendimientos digitales más rentables en 2020?

1. Asistente virtual.

Aunque no necesariamente te vayas a hacer millonario siendo asistente virtual, recuerda que estamos hablando de rentabilidad. A nivel de recursos solo necesitarás una computadora, internet y en ocasiones servicio telefónico.

Esto aunado con tus conocimientos, te permitirá tener un negocio digital no tan exigente a nivel de inversión para ti y que, en caso de conseguir a los clientes correctos, puede dejarte una ganancia importante.

2. Diseñador web enfocado en experiencia de usuario (UX).

Con la cantidad de pymes en crecimiento y de empresas grandes adaptándose a nuevos mercados, este negocio digital es prácticamente indispensable. Además, solo requieres una computadora con acceso a internet y, obviamente, el conocimiento para llevar a cabo este trabajo desde casa, por ejemplo, con excelencia.

3. Clases o estudios online.

A medida que se van descubriendo los miles de beneficios que podemos obtener a través del internet, las escuelas online van ganando popularidad. Una vez más, la inversión en recursos es baja, no necesitas aulas de clases, proyectores, sillas ni todo el material que haría falta en una escuela convencional.

Con la ayuda de los expertos adecuados, puedes abarcar la cantidad de temas que tu audiencia requiera, en este caso tu mayor inversión será en el personal especializado.

4. Consultorías digitales.

En la actualidad, ver a las empresas con ojos objetivos es más difícil de lo que parece. Es por esto que muchos negocios están necesitando la figura de consultores externos para poder desarrollar sus marcas a través de una visión diferente.

Este tipo de negocio aunque puede ser aplicado digitalmente, también te serviría para ofrecer servicios presenciales y diversificar tu cartera de clientes.

5. La vida saludable.

Todo lo relacionado a la alimentación, el fitness y el ejercicio sigue dando excelentes frutos. Cada vez son más personas las preocupadas por mejorar sus hábitos y los de sus familias. Sin embargo, también necesitan practicidad y poder cumplir con todos los retos de su día a día. Innovar con productos y métodos que beneficien a la salud a través de medios digitales, te va a ayudar a conseguir un público fiel.

6. Negocios para la conciencia.

El cuidado animal, el reciclaje, el veganismo y ser más responsables con el mundo es un tema que ha ido creciendo a pasos agigantados durante los últimos meses. Cada vez son más las marcas que ofrecen nuevas opciones y se unen a campañas que apoyan cualquiera de estos temas en pro de las minorías.

Si tu producto o servicio te permite ser parte de estas tendencias, es el momento perfecto para que inviertas en ello.

7. Marketing digital y redes sociales.

Último pero definitivamente no menos importante, la tendencia de negocio que, desde 2008 que fue el año de lanzamiento de Facebook no ha dejado de crecer. Los cambios dentro del rubro del marketing digital son tan acelerados que es prácticamente imposible conocer todo y ser un experto en la materia. Es por esto que invertir en redes sociales y en el mundo online no solo es de los negocios más rentables, sino también de los más efectivos.

Cada día que pasa se suman miles de aplicaciones, sitios webs y plataformas generando contenidos para cada tipo de persona en el mundo y cuando crees que alguien está teniendo el éxito de su vida, llega algo nuevo a destronarlo. Es por esto que, el marketing digital y el social media siguen en el top 3 de negocios rentables.

Ya tienes lo que necesitas para tomar tu decisión, solo queremos dejarte unos consejos generales para este 2020.

Tips para hacer más rentable tu negocio

Investiga siempre a tu audiencia y enfoca tus contenidos en tu público objetivo.

Define tus metas y procesos antes de lanzar cualquier campaña.

Ten un plan de contingencia contra una crisis online.

Invierte eficientemente tus recursos a nivel digital.

Mantente honesto y auténtico.

Ahora sí, es momento de tomar acción y empezar a trabajar por tener un negocio exitoso no solo en este 2020 sino por muchos años más.

No olvides compartir esta información con todo aquel que creas pueda necesitarla.