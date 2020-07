El sexy hilo dental de Geraldine Balzán dentro de una bañera encendió las redes sociales

La mexicana Geraldine Bazán se dejó ver mojada y con una tremenda tanga

La ex de Gabriel Soto, Geraldine Bazán, no para de presumir su felicidad y su belleza. Aunque en esta oportunidad no fue precisamente ella sino el reconocido fotógrafo Pablo Solano, quien publicó una foto de una sexy sesión que le habría realizado a la actriz y en la cual la misma se deja ver con una ropa interior negra y muy pequeña dentro de una bañera.

La mexicana voltea a la cámara con una mirada seductora a la vez que deja a la vista las curvas que pocas veces se le observan pues, a pesar que siempre anda muy bien arreglada, no se reconoce por ser una mujer con curvas. Sin embargo, esta foto demostró todo lo contrario y además, dejó claro que su cuerpo está muy tonificado a sus 37 años.

Obviamente, este destape enloqueció a varios y generó envidia en muchos otros, ya que está claro que la actriz tiene un figura envidiable. Por otro lado, Geraldine sigue muy activa desde que comenzó a trabajar de nuevo en la ciudad de Miami y, a través de su Instagram, todos sus fanáticos se enteran de qué anda haciendo, pues es una de las famosas más presentes dentro de esta red social.