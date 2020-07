Emily Ratajkowski sale a la calle con la camisa abierta y se roba las miradas de paparazzis y fans

View this post on Instagram

Hoy un look con básicos de los que no pasan de moda: camiseta marinera (la tenéis en @shif_store )y pantalón de lino 😊 Sencillo pero resultón. Las sandalias de @pullandbear son monísimas pero me han hecho polvo los pies 🤣 ¿Alguien por aquí que también las tenga? #denimandcotton #basicoutfit #ootd #summeroutfit #outfitinspiration