En Italia se ponen realistas: “es más fácil mover el Duomo a que Messi venga al Inter”

Giuseppe Marotta, consejero delegado del Inter de Milán, reconoció en la previa del partido liguero contra el Nápoles, que fichar a Lionel Messi es “un deseo que todos tienen”, pero consideró que “hoy en día ningún club italiano” puede permitirse una operación de ese tipo.

“Hablamos de un icono, de un gran jugador, de un deseo que todos tienen”, afirmó Marotta en la televisión italiana, preguntado sobre la decisión del grupo Suning, dueño del Inter, de anunciar la retransmisión del partido con el Nápoles de este martes en su televisión privada proyectando la sombra de Messi en el Duomo milanés.

Terminando el partido, con triunfo 2-0 ante el Napoli, el propio técnico integrista zanjó las posibilidades de la llegada del astro argentino a la Serie A:

“¿Preferiría Messi o cuatro jugadores de 50 millones? Ambas soluciones son imposibles, es más fácil mover el Duomo que llevar a Messi a Milán”, explicó con contundencia Conte, que aprovechó para sacar la cara por su actual plantel: “Me aferro a los chicos que entreno, me están dando mucho y les agradezco“.

