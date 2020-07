Jugador del América renuncia al Tri para representar a la Selección de Guatemala

Antonio de Jesús López ya realiza sus trámites para jugar la Eliminatoria Mundialista

El jugador del América, Antonio de Jesús López Aménabar es un chico de 22 años que como todo futbolista soñaba con algún día estar con la Selección Mexicana, sin embargo, la vida lo ha llevado hacia otros horizontes y ahora defenderá la camiseta de Guatemala.

El joven nació en México pero su abuelo es originario del país centroamericano, por lo que tenía la opción de jugar para los dos combinados nacionales, y aunque ya había sido llamado al Tri en categorías menores, el quedar fuera de la convocatoria de Jaime Lozano para buscar el pase a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, lo orilló a tomar esta decisión.

“Me sirve para jugar y también para mostrarme internacionalmente. Solamente entrené una vez con ellos con la selección Sub-23 y también sirvió para decirle que sí a Guatemala, porque de la lista Sub-23 con 50 jugadores no fui tomado en cuenta y dije ‘tengo que tomar la oportunidad’“, indicó el canterano de las Águilas en entrevista para ESPN.

Las jugadas más destacadas de Antonio de Jesús López que dio el sí para jugar con Guatemala.#MarcaSportsGT #VamosGuate pic.twitter.com/4VLz9YRDxD — Marca Sports GT (@MarcaSportsGT) March 27, 2020

El futbolista comentó que el acercamiento de la Federación Guatemalteca se dio luego del partido en que el América enfrentó al Comunicaciones en la Liga de Campeones de la Concacaf.

“No me lo imaginaba. Después del juego contra Comunicaciones me buscaron. Primero le dijeron a un primo de allá y me dijo a mí, pero cuando me dijo no lo tomé en serio. Fue hasta que en el club me avisaron y le puse la seriedad al asunto. Pensé que era broma, porque cómo se iban a contactar con mi primo”, apuntó.

El mediocampista ya se encuentra realizando los trámites correspondientes para renunciar a la Selección Mexicana y poder representar a Guatemala para buscar el pase al Mundial de Qatar 2022 en las Eliminatorias de Concacaf.