Kate del Castillo: “Todo lo del Chapo me pasó por loca, por testaruda, por mensa”

La mexicana aceptó que su nombre siempre estará ligado al narcotraficante

Han pasado años desde que Kate del Castillo vivió el más amargo de los episodios por su encuentro con Joaquín “El Chapo” Guzmán. Aunque el capo ya está tras las rejas y lo estará de por vida, su sombra sigue persiguiendo a la mexicana.

Hace unos meses, casi con visión profética, la actriz previó que su nombre estaría para siempre encadenado al del ex líder del Cártel de Sinaloa.

“Sé que siempre estaré asociada a eso, lo sé, no habrá periodista que no me pregunte sobre eso –me dice–, pero lo que me pasó en estos años es injusto, es una persecución que sé injusta”, dijo en entrevista con Milenio.

Kate fue perseguida por el gobierno mexicano, pasó años sin poder regresar a su patria y ahora piensa contrademandar, sin embargo ella ha tenido espacio para la autocrítica.

“(Esto me pasó) por loca, por testaruda, por mensa, por no pensar las cosas, por no medir las consecuencias, obviamente nunca me imaginé. Sabía que iba a ser algo controversial cuando iba a salir el artículo, después de que ya habíamos hecho la visita, y Sean Penn me dijo quería poner mi nombre. Yo le dije: ‘Sí, pon mi nombre, de todas maneras van a saber'”, recordó.

Al final del escándalo, Kate no vio cristalizado su objetivo de hacer una película del Chapo, se peleó con Penn y vivió una pesadilla, por el solo hecho de ser mujer.

“Fui a ver al señor Guzmán con tres hombres, ahí estaban ellos tan tranquilos y a ellos nadie les hizo nada. Si yo fuera hombre, no hubiera sucedido”, dijo segura.

Sigue leyendo