Los ladrones más asquerosos de Nueva York: dejaron “un regalo” al robar una iglesia

Un grupo de ladrones saqueó una iglesia bautista centenaria en El Bronx (NYC) y no contentos con eso, uno de ellos hizo sus “necesidades” antes de marcharse.

La policía está buscando al menos a tres sospechosos que robaron casi $8 mil dólares en productos electrónicos en “Creston Avenue Baptist Churchel” el martes a las 12:30 a.m.

El grupo rompió la cerradura de la puerta trasera para acceder a los terrenos de la iglesia.

Antes de irse, uno de los delincuentes desviados defecó en el vestíbulo del templo, dijo un miembro de la congregación a CBS2.

“Arruinaron mi oficina, rompieron la caja fuerte, rompieron las puertas, rompieron la cocina. ¿Qué podría poseerlos para hacer cosas así? Dijo la pastora Marcia Stanley a la estación. “¿No pueden ver que ésta es la casa de Dios?”

La tesorera de la iglesia, Emeka Oseafiana, dijo que los delincuentes robaron y dañaron equipos de audio y computadoras, calculando las pérdidas en $10 mil dólares.

El robo retrasará la reapertura anticipada de la iglesia el próximo mes, escribió Oseafiana en GoFundMe.

“Recientemente, debido a COVID, Creston ha comenzado a transmitir en vivo su servicio dominical a través de Facebook para mantenerse en contacto con sus miembros y la comunidad”, dijo. “Creston esperaba reabrir sus puertas el primer domingo de agosto, pero debido a este desafortunado evento, esto puede no ser posible”.

Al momento, la iglesia ha superado su objetivo, recaudando más de $16 mil dólares de 213 donantes en pocos días.

