NYPD busca a clientes histéricos que rompieron tienda de bagel porque estaba cerrada

NYPD está buscando a al menos dos hombres que fueron captados en video destrozando una tienda de bagel en Brooklyn (NYC), aparentemente molestos porque estaba cerrada.

El incidente tuvo lugar a las 5:30 p.m. del viernes 24 en 7105 Fort Hamilton Parkway.

Tres hombres desconocidos entraron en “Two Brothers Bagels” y un empleado les informó que la tienda estaba cerrada. Dos de ellos procedieron a dañar la propiedad con patadas y derribando mobiliario al suelo, según registraron las cámaras.

El valor total estimado del daño es de $13 mil dólares. No se reportaron heridos por el incidente.

La policía divulgó el video ayer. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Detectives are attempting to identify the following individuals wanted for Criminal Mischief that took place inside 7105 Fort Hamilton Parkway #Brooklyn. If you have any information please call ☎️ (718) 439-4236. pic.twitter.com/lWpYqzUA4V

— NYPD 68th Precinct (@NYPD68Pct) July 28, 2020