Se arrepiente: José Saturnino Cardozó reveló por qué no se retiró en el Toluca

El paraguayo ganó cuatro títulos de liga con los Diablos Rojos

Es indiscutible que el paraguayo José Saturnino Cardozo se encuentra en el top 5 de mejores futbolistas extranjeros que han jugado en el fútbol mexicano. Sus números individuales y colectivos; así como su talento, lo avalan, pues consiguió cuatro títulos de liga con los mexiquenses,

A pesar de que fue un estandarte de Toluca durante una década, el guaraní no pudo terminar su carrera en los Diablos Rojos, pues una lesión y al mal manejo de la directiva con el equipo, lo orillaron a salir.

“Fue el primer desgarro de mi carrera a los 34 años. Nunca me pude recuperar de esa lesión. En ese momento, me querían bajar el 60% de mi sueldo y lo único que yo quería era que me dieran dos años de contrato“, dijo en una entrevista para 90 minutos.

Una partida dolorosa, pues Cardozo se arrepiente de haberse ido del club, para firmar con el San Lorenzo de Almagro.

“Sabía que tenía un contrato muy importante porque en mi mejor momento gané campeonatos, fui goleador de la liga, rompí récords, tuve la posibilidad de ir a España e Inglaterra. Hasta hoy en día, no sé lo que pasó. Mi idea siempre fue retirarme en Toluca, el dinero quedaba en segundo plano“, concluyó el ahora director técnico.

Hasta la fecha, José Saturnino Cardozo sigue siendo el máximo goleador mundial en una misma temporada de Primera División (IFFHS). En el curso 2002/03, hizo 58 GOLES con Toluca. Ni Messi ni CR7 ni algún otro delantero de una Liga inferior lo han podido batir. RÉCORD HISTÓRICO. pic.twitter.com/YNKXVOp9QW — Invictos (@InvictosSomos) March 19, 2020

El Apertura 2002 siempre será recordado por Cardozo y por los aficionados choriceros, pues en esa temporada, el guaraní estableció récord de 29 goles en un torneo corto, y a la postre sumó siete más en liguilla, para coronarse campeón ante Morelia.