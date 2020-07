Video: Descarrila tren y provoca derrumbe y tremendo incendio sobre un puente en Arizona

El ferrocarril transportaba material peligroso. Unos 100 bomberos luchan contra el fuego

El descarrilamiento de un tren este miércoles sobre un puente que cruza el lago Tempe Town, en Arizona, ocasionó un gran incendio.Una persona tuvo que ser tratada tras inhalar humo, tal y como dijeron las autoridades.

El ferrocarril transportaba material peligroso, según informó el Departamento de Bomberos de Tempe y se hizo eco CNN. Hay 100 efectivos de varios departamentos de bomberos tratando de controlar el fuego.

Un video de la agencia Reuters muestran densas columnas de humo negro saliendo desde el lugar de los hechos, donde parte del puente se derrumbó.

Sylvia Moir, jefa del Departamento de Policía de Tempe instó en Twitter a los residentes de la ciudad a mantenerse alejados del puente debido al peligro que entraña.

“Hay fuego bajando al lago desde el centro del puente”, dijo a la cadena KTVK/KPHO Camille Kimball, que iba en bici por debajo de la estructura. “Realmente parece una escena infernal”.

El descarrilamiento del tren, que transportaba carga de Phoenix a Tucson, ocurrió a las 6:15 de la mañana (hora local), según dijo en un comunicado el portavoz de la compañía Union Pacific, Tim McMahan. Entre ocho y 10 vagones se prendieron fuego, aseguró McMahan.

A train derailment in Tempe, Arizona, left a huge fire burning on a bridge over Tempe Town Lake. pic.twitter.com/wfeAoScZiN — Reuters (@Reuters) July 29, 2020

Aunque el personal de Union Pacific no resultó herido, la empresa comunicó que una persona que inhaló humo tuvo que ser atendida.Tres vagones cisterna quedaron en el suelo, debajo del puente, de acuerdo a la misma fuente. Dos de ellos portaban ciclohexanona, un líquido aceitoso e inflamable e incoloro que se usa para hacer nylon y como solvente. El otro llevaba un material de goma. Estos vagones cisterna no tenían fugas y no estaban implicados en el incendio.