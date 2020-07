Agenda de eventos: diversión desde la casa

SummerStage para toda la familia

Capital One City Parks Foundation continua la serie digital SummerStage Anywhere de SummerStage y anunció la programación para SummerStage Anywhere Digital ‘Family Day’ 2020 presentada por Disney. El domingo 2 de agosto, el Día de la Familia incluirá una serie de presentaciones y talleres:

10:00 a.m. a 1:00 PM – Espectáculo de variedades de marionetas digitales del teatro sueco de marionetas Cottage con canciones de actuaciones anteriores: Pippi (2007), Peter Pan, (2009), Princess, Emperor and the Duck (2003)

2:00 PM – Taller de baile Afrobeat con la grabación y el artista nigeriano-estadounidense Diddi Emah

3:00 PM – Actuación del dúo de cuerdas híbridas clásico / hip-hop Black Violin

La programación del Día de la Familia estará disponible en los canales de Instagram, YouTube, Facebook y Switch de SummerStage. Para obtener más información sobre este evento, visite https://cityparksfoundation.org

Conversación con Ilia Calderón