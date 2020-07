Así es el Tesla Model S personal de Elon Musk con un color prototipo único

El año pasado, Elon Musk compartió la noticia de la construcción del nuevo ‘taller de pintura más avanzado’ en la Gigafactory Berlin. El CEO habló sobre las nuevas pinturas de varias capas que inculirán los autos de Tesla y que le darían un efecto multitono.

“Giga Berlin tendrá el taller de pintura más avanzado del mundo, con más capas de colores deslumbrantes que cambian sutilmente con la curvatura”, compartió Musk.

Musk dijo que Tesla está trabajando en un nuevo ‘rojo carmesí profundo’ que se está convirtiendo en su tonalidad favorita. De acuerdo con el portal Electrek, recientemente se vio un Tesla Model S con un color especial en el estacionamiento ejecutivo de la sede de SpaceX y una conversación vía twitter dejó entre ver que se trataba del auto personal de Musk.

@elonmusk ¿Es este el color de pintura Tesla “carmesí profundo” del que estabas hablando de amar recientemente y que está planeado para Giga Berlin? (Creo que este es tu auto personal dado que me envió esta foto).

* Foto utilizada con permiso por la persona que la tomó, un oyente de podcasts mía pic.twitter.com/DRacSxET1J

– Ryan McCaffrey (@DMC_Ryan) 28 de julio de 2020

Como ya mencionabamos, dicha conversación condujo a la gente a especular que el Modelo S es su Tesla personal de Musk y que el color podría ser el nuevo “carmesí profundo”.

El CEO confirmó que es un “prototipo del color” que Tesla está desarrollando para el nuevo taller de pintura, una decisión acertada ya que ha pasado un tiempo desde que Tesla ha introducido nuevas opciones de color en sus autos. De hecho, en los últimos años, Tesla ha redujo las opciones de color para agilizar su producción y simplificar las reparaciones de servicio. Las imagenes ya han dado la vuleta alrededor de Internet y varios usuarios han comaprtido el vehículo en sus redes sociales.

