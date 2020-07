Checo Pérez es aislado de la F1 tras prueba “no concluyente” de coronavirus

A pocos días de que se lleve a cabo el Gran Premio de Gran Bretaña, la F1 realizó la prueba de coronavirus a sus pilotos y tras conocer los resultados hubo uno que tuvo que ser aislado del grupo: Sergio ‘Checo’ Pérez.

La mañana del jueves, Racing Point, escudería con la que compite el piloto mexicano, dio a conocer la noticia mediante una publicación en sus redes sociales.

UPDATE: @SChecoPerez is not at the circuit today following an inconclusive test result.

He is self-isolating awaiting the results of a retest.#F1 #BritishGP

— BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) July 30, 2020