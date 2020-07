El viernes por la noche se empezarán a sentir fuertes vientos en el sur de Florida por la tormenta Isaías

El sur de Florida permanece en el cono de incertidumbre de lo que ahora se ha convertido en la tormenta tropical Isaías, y los meteorólogos dicen que el sistema podría acercarse al estado el viernes por la noche.

Isaías se encontraba a unas 100 millas al oeste-suroeste de Ponce (Puerto Rico) y a 160 millas al suroeste de Santo Domingo (República Dominicana) a las 5am del jueves, con vientos máximos sostenidos de 60mph, según el Centro Nacional de Huracanes.

Te puede interesar: Arrestan a un hombre de Miami por pedir millones de dólares en ayudas por el coronavirus

A tropical system bringing heavy rain to the Caribbean could soon form into Tropical Storm #Isaias . Its long-term forecast and possible U.S. impacts remain highly uncertain: https://t.co/Xq0HaLbjyM pic.twitter.com/U8oYFJ5q9n

Actualmente está causando fuertes lluvias y fuertes vientos sobre Puerto Rico.

Isaías se está moviendo hacia el noroeste a unas 21mph. Según el pronóstico, el sistema pasará cerca o sobre la Española el jueves, cerca del este de Cuba y el sureste de Bahamas el viernes, y se acercará al noroeste de Bahamas y el sur de Florida el vierens por la noche, de acuerdo a la información facilitada por el Centro Nacional de Huracanes.

BREAKING: Puerto Rico and the eastern Caribbean could see Tropical Storm Isaias as soon as Wednesday, the National Hurricane Center said.

The disturbance’s potential path takes it over the Bahamas on Saturday and Florida on Sunday as a tropical storm. https://t.co/GOFBV1rjI5

— Miami Herald (@MiamiHerald) July 28, 2020