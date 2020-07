Lucía Méndez hizo que Carolina Sandoval soltara la ‘sopa’ y hablara de su despido

"Y como la gente está diciendo que estoy ardida, la verdad es que si quieren pensar eso, ¡qué me importan!, que digan lo que quieran"

Según lo que confirmó Lucía Méndez, Carolina Sandoval transformará ‘Los Almuerzos con Caro’ en un programa digital y ella fue la primera invitada. Lo que quizás no esperaba ‘La Venenosa’, es que casi terminando el show, ‘la Diva de las novelas‘ le preguntara sobre su salida de ‘Suelta La Sopa’.

“Le saqué la SOPA a La Venenosa!!! 😯 @venenosandoval Hoy se estrenó 🌺la nueva etapa de los almuerzos de mi amiga Carolina,🌺 conversamos de todo un poco… Pero le pregunté 🌺lo que todos queríamos saber🌺 ¿Por qué se salió de Suelta la Sopa? y aquí su respuesta🌺 😘 ¿Cómo me ven de periodista? @sueltalasopatv 🎤🎤🎤🎤”, escribió Lucía acompañando el video del estrato donde le hace la pregunta del millón.

¿Qué le respondió Carolina a la pregunta de por qué había salido de ‘Suelta La Sopa’?

“Cerré un ciclo en mi vida, pero por ahora no te puedo dar detalles porque estoy con temas legales importantes, y en las leyes de los hombres y en las leyes de Dios, la última palabra la va a tener Dios, y todo el mundo que sabe que hizo mal y de qué manera actuaron lo saben, y el público es el que manda. ¿Tu sabes las vista que tuve en el ‘Trasnocho con Caro’ el 28 de julio’? Casi un millón de vistas en solo video… Hay programas que no tienen esos números y yo sí lo digo orgullosa porque mucho que me utilizaron, muchas personas, para subir sus cuentas de Instagram y eso es lo único que te puedo decir. Y como la gente está diciendo que estoy ardida, la verdad es que si quieren pensar eso, ¡qué me importan!, que digan lo que quieran”, le contestó Carolina.

Después de esa respuestas, Lucía defendió a Telemundo, a lo que Carolina salió a aclarar que ella no tienen ningún problema con la cadena, recordemos que ella talento de High Hill, la compañía que co-produce el show y dueños del mismo. De todos modos, la ‘Diva de las novelas‘ le deseó mucha suerte y éxito a ‘Suelta La Sopa’, y también a ella en su nuevo emprendimiento.

“Una cosa mala no quita una buena, pero la última palabra la tiene el de arriba”, concluyó Sandoval.

‘El Almuerzo con Caro’ ‘La Venenosa’ los hace todos los días a las 2:45 PM. Antes, porque era una forma de llamar al público a que fueran a ver ‘Suelta La Sopa’ que comienza a las 3:00 PM, en este momento, es posible que se extienda o que se retrase, y quien sabe termine compitiendo con su antiguo show, pero desde las redes sociales.

MIRA AQUÍ LO QUE SUCEDIÓ: