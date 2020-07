¿Qué significa soñar que eres infiel?

Uno de los sueños más intrigantes es aquel en el que se engaña a la pareja; conoce su significado

¿Has soñado que eres infiel? Este tipo de sueño es uno de los más intrigantes del mundo onírico debido a que puede presentarse a pesar de estar involucrados en una relación saludable, feliz y plena. Hay quienes se asustan porque piensan que es un tipo de premonición y podrían sentirse culpables, a pesar de haber hecho nada malo.

Sin embargo, no hay de qué preocuparse; como se dice por ahí ‘hay que ocuparse’. Los expertos aseguran que este sueño es una alerta que nos manda nuestro subconsciente cuando hay crisis en la relación o se pasa por un mal momento; los sentimientos de miedo y ansias se reflejan a través de este tipo de sueño, según se explica en el sitio En Pareja. Probablemente, tu pareja te hizo algún daño y deseas vengarte, pero solo en sueños, no en la vida real.

En estos casos, no reflejan tu deseo o necesidad de probar ‘algo’ nuevo; es una señal para sentarte con tu novio/a o esposo/a y comunicarse para saber si hay algo que esté provocando un disgusto y atacar el origen del problema.

Sin embargo, la interpretación de este sueño puede ser mucho más profunda y quizá no tenga nada qué ver con un problema dentro de la relación.

Si engañas a tu pareja en el sueño y no identificas con quién tu subconsciente te invita a ser más arriesgado/a en la cama y buscar la sensualidad o pasión que le hace falta a tu relación, reseña el portal Bioguía.

Ahora que si logras identificar a la persona con quien eres infiel no quiere decir que la desees; tendrías que analizar lo que él o ella representa en tu vida (como su fuera un mensajero) que te alerta o enseña algo.

En todo caso, no deberías sentir culpabilidad de nada puesto que no has sido infiel y no significa que lo serás.

