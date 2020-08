Confirman primera muerte de adolescente en California debido al COVID-19

Las autoridades de salud de California informaron este viernes del primer deceso oficial de una persona entre 13 y 19 años (teenager) en el estado a consecuencia del COVID-19.

El nombre o edad exacta de la víctima no se dio a conocer por razones de privacidad, pero se dijo que es del Valle Central, una región que recientemente ha visto sus cifras de casos elevarse de manera pronunciada.

“Este es un trágico recordatorio de lo serio que el COVID-19 puede ser”, dijo el Departamento de Salud Pública de California en un comunicado.

Our hearts go out to the loved ones of the Central Valley teenager who passed away after contracting COVID-19. This is a tragic and powerful reminder of how serious COVID-19 can be. Their death is the first of a teenager in California.

