El huracán Isaías se acerca al sur de la Florida

Está previsto que a partir de este viernes por la noche se empiecen a notar los efectos del huracán de categoría 1

Las Islas Bahamas aún se están recuperando del huracán Doria de categoría 5 que devastó muchas zonas del archipiélago. El viernes por la mañana, el nuevo y amenazante huracán Isaías, de categoría 1, se encontraba a unas 24 millas al sur-suroeste de la isla Great Inagua, la segunda isla más grande de Bahamas.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos espera que la tormenta afecte el sábado al noroeste de Bahamas y las áreas costeras del sur de la Florida. Esto es después de que afecte el sureste de Bahamas antes de acercarse al centro de Bahamas el viernes por la noche.

Puerto Rico National Guard members helped rescue at least 25 people trapped by flooding caused by Tropical Storm Isaias in the city of Mayagüez. https://t.co/6TVqLEoN9v pic.twitter.com/P3BoaRaz3b — ABC News (@ABC) July 30, 2020

Se espera que el sistema se convierta en un huracán de categoría 2 sobre las Bahamas y la pista está justo frente a la costa sur de Florida.

“Estos son días especialmente difíciles. Necesitamos en este momento el espíritu de amor y unidad”, decía el primer ministro bahameño Hubert Minnis en una conferencia de prensa.

5AM THREAT CONE for Hurricane #Isaias now a Cat.1 & forecast to become a Cat.2 as it moves NW across the Bahamas where Hurricane warnings are in effect. Tropical Storm Watches in place for Upper Keys, #MiamiDade & #Broward since tropical storms conditions are possible @CBSMiami pic.twitter.com/OKi1BmmjVE — Lissette Gonzalez (@LissetteCBS4) July 31, 2020

Desde las 5 de la mañana del viernes, la tormenta registraba vientos máximos sostenidos de 80mph y se movía hacia el noroeste a 17mph, según dijo el Centro Nacional de Huracanes.

El alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, dijo que esperaba 3-4 pulgadas de lluvia, por lo que cerró los sitios de prueba de coronavirus hasta nuevo aviso. Miami-Dade también cerrará parques públicos durante todo el sábado.

The next storm name in the Atlantic Hurricane Season will be… #Isaias (pronounced [ess-ah-EE-ahs]. Here is a short video of how to properly pronounce it. #Spanish pic.twitter.com/g60ckwOLS6 — NWS Melbourne (@NWSMelbourne) July 27, 2020

La tormenta ya ha causado inundaciones y cortes de energía en Puerto Rico, además de deslizamientos de tierra en República Dominicana.