La colección de autos de Gisele Bundchen y Tom Brady te dejará sin aliento 

View this post on Instagram

The cars we drive say a lot about us. -Alexandra Paul ______________________________________ Follow @spottedbydee for more content #rollsroycedawn #rolls_royce #rollsroyceworld #rollsroyce #rollsroycephantom #rollsroycecullinan #rollsroycewraith #rollroyceghost #rollsroyce_fan #rollsroycecars #florida #westpalmbeach #car #carlifestyle #luxurylifestyle #photography #cargram #luxury #carphotography #carsofinstagram #hypercar #fastcar #automotive #instacars #luxurycars #carlife #carlovers #spottedbydee #carspotting #carswithoutlimits