Sherlyn celebra los primeros dos meses de vida de su hijo André

Con una tierna fotografía, la actriz mexicana celebró los mejores dos meses de su vida

La actriz y cantante mexicana, Sherlyn, enterneció las redes sociales con una fotografía de su bebé, quien cumplió sus primeros dos meses de vida.

Desde que nació André el pasado 30 de mayo, la orgullosa mamá no deja de sorprender a sus seguidores de Instagram con tiernas fotografías en las que presume la belleza de su primogénito.

Este jueves, la estrella de televisión sorprendió a sus 3.2 millones de usuarios que la siguen en esta red social con la hermosa fotografía en la que escribió: “¡Los mejores 2 meses de mi vida! Todo cambió cuando vi tus ojos por primera vez, ahora nada me falta, nada me asusta, nada me frena, ¡Dios me muestra todos los días su infinito amor cada que respiras!“.

En la imagen que está por llegar a 80 mil corazones rojos, se puede ver al recién nacido durante su primera sesión fotográfica, la cual fue realizada hace unos días, según platicó la orgullosa mamá en las historias de su perfil social.

Famosas como Andrea Legarreta, Grettell Valdez, Brenda Kellerman, Verónica Montes y Alicia Machado se unieron a cientos de comentarios de fanáticos, en los que expresaron sus muestras de cariño hacia la actriz y su bebé.

Hace unos días, Sherlyn compartió una instantánea con la que expresó el inmenso amor que siente por su hijo.

“¡Lo que @andrenuestrobebe no sabe es que su mamá es feliz con tan solo verlo!“, escribió como descripción a la imagen que superó los 115 mil “me gusta”.

El 5 de diciembre de 2019, la también conductora sorprendió a sus fanáticos al anunciar que estaba a la espera de su primer hijo, quien fue concebido por medio de un tratamiento de inseminación artificial.