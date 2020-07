“Tengo 22 años y uso traje de baño”: Naomi Osaka responde a quienes la critican por usar diminutos bikinis

Con solo 22 años, Naomi Osaka es una de las grandes estrellas del tenis y ha ganado 5 títulos de la WTA. Gracias a su habilidad con la raqueta, es una de las tenistas más talentosas de la actualidad y es la mujer deportista mejor pagada del mundo.

Pese a su asombroso historial deportivo, Osaka ha tenido que lidiar constantemente con los comentarios de muchas personas que la critican por no mantener una “imagen inocente” y tomarse fotografías en pequeños trajes de baño.

Esta semana, la tenista japonesa tomó sus redes sociales y mandó un contundente mensaje a todos sus críticos, diciendo: “Solo quiero decir que me está asustando cuántas personas me están comentando para mantener “imagen inocente” y “no intentar ser alguien que no eres”. No me conoces, tengo 22 años, uso trajes de baño para la piscina. ¿Por qué sienten que pueden comentar sobre lo que puedo ponerme?”.

I just wanna say it’s creeping me out how many people are commenting @ me to maintain my “innocent image” and “don’t try to be someone your not”. You don’t know me, I’m 22, I wear swimsuits to the pool. Why do you feel like you can comment on what I can wear?

