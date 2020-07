Un Marine muerto y ocho desaparecidos tras accidente de vehículo anfibio en costa de California

Un Marine estadounidense ha fallecido y otros ocho de sus compañeros se encontraban desaparecidos después de sufrir un accidente mientras realizaban maniobras de entrenamiento en el océano Pacífico, en la costa del sur de California, informó este viernes la Marina estadounidense.

“Los esfuerzos de búsqueda y rescate aún están en marcha con el apoyo de la Marina y la Guardia Costera”, señaló la Primera Fuerza Expedicionaria de la Marina en Twitter.

Uno de los heridos está en estado crítico y el otro estable, según ese cuerpo militar.

“We are deeply saddened by this tragic incident. I ask that you keep our Marines, Sailors, and their families in your prayers as we continue our search,” said Col. Christopher Bronzi, 15th MEU Commanding Officer.

— I MEF (@1stMEF) July 31, 2020