‘Un Nuevo Día’: No olvidan a Héctor Sandarti y piden a Gerardo Bazúa no regresar

Los fans del matutino de Telemundo siguen disgustados

Gerardo Bazúa, el ex de Paulina Rubio y con quien tiene un hijo, estuvo como presentador en “Un Nuevo Día” de Telemundo. Tras una semana de presentador, desde la cuenta oficial de Instagram se le agradeció su participación.

“Fue todo un placer compartir con Jerry Bazua. Gracias por acompañarnos y llenarnos de música y alegría”, publicó el programa.

Pero después de esto llegaron los comentarios de los fans que no estuvieron muy contentos de que Bazúa estuviera como conductor y más después de Héctor Sandarti.

“Esperemos que no vuelva más al programa, bueno aunque ya no veo este programa mediocre y aburrido, me da igual si vuelve o no”, escribió un seguidor. “Sorry pero no le llega ni a los talones a Sandarti, por favor no [comparar]”, otro fan agregó. “Nadie será como Sandarti. Dejé Telemundo por esa razón”, otro seguidor dijo. “Cambiar a Sandarti por ese señor quiere decir que Telemundo está bajando su calidad”, otro usuario puso. “No encontraron algo mejorcito”, también se pudo leer entre los comentarios.