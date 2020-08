Hispanos escapan de la cárcel atando sábanas a la ventana para bajar 12 pisos, como en las películas

Como en las películas, dos reclusos ataron sábanas y lograron escapar por la ventana de su celda desde un piso 12 en Oklahoma.

Fueron identificados como Pablo Robledo (34) y su compañero de celda, José Hernández. Ambos huyeron la madrugada de ayer y estuvieron prófugos unas pocas horas, hasta ser ubicados y arrestados de nuevo.

Justo antes de las 7 a.m. el Departamento de Policía de Oklahoma City notificó al Centro de Detención del Condado Oklahoma (OCDC) que habían hallado a Hernández herido.

Las autoridades creen que Hernández se rompió la pierna después de saltar cuando había descendido hasta el 4to piso. Fue trasladado a un hospital, informó ABC News.

Horas más tarde, cerca de las 2:25 p.m., se informó que Robledo había sido detenido.

Los registros muestran que Robledo estaba arrestado desde junio de 2019 a la espera de juicio por cargos que incluyen homicidio en primer grado, asalto y agresión con un arma peligrosa y delitos menores de abuso doméstico.

INMATE ESCAPE: Oklahoma City Police are assisting in searching for an inmate who escaped the county jail.

You can see the cloth rope from the top of the building & busted out window. | @koconews pic.twitter.com/A7tcOAGQbh

— Christine Stanwood (@KOCOChristine) July 31, 2020