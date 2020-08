Policía se suicidó en un estacionamiento en Nueva Jersey

El sargento Daniel Pagnotta III, veterano de la policía de Trenton (NJ), se suicidó usando su arma de servicio en un estacionamiento de la localidad, dijeron funcionarios de la ciudad.

Pagnotta tenía 43 años y 21 años como policía. Se disparó fatalmente el miércoles en Plainsboro, confirmó el alcalde Reed Gusciora en un comunicado.

“Amado por todos en el Departamento de Policía de Trenton, se dedicó a Trenton y al trabajo policial desde el momento en que se unió a la fuerza después de graduarse de la academia de policía en 1999”, dijo Gusciora. “Lo extrañaremos muchísimo”.

El cuerpo fue descubierto dentro de su vehículo a las 3:45 a.m. del miércoles, junto con su revólver de servicio descargado y al menos tres notas a sus familiares, dijo el teniente de la policía de Plainsboro, John Bresnan, al diario The Trentonian.

La directora de policía de Trenton, Sheilah Coley, comentó en una conferencia de prensa el miércoles que Pagnotta fue “amado, admirado y respetado” por todo el Departamento, donde también trabajó su jubilado padre del mismo nombre.

Coley se negó a discutir lo que podría haber llevado a Pagnotta a quitarse la vida, pero citó el estrés diario que enfrentan los policías y dijo que la mayoría de las personas no entienden lo que es ir a trabajar y “no saber si vas a volver a casa por la noche”.

