Amenaza Napolitana: De Laurentiis enfrenta rabioso a la UEFA por el miedo al contagio en Barcelona

“Espero por ellos que si vamos no pase nada. Si no, se desatará el infierno”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli dejó en claro que siente incomodidad luego de que la UEFA confirmó que el duelo de octavos de Champions League ante el Barcelona se jugara en el Camp Nou

“Espero por ellos, que son amigos, que si vamos allí no pase nada. Si no, como decían en El Gladiador, se desatará el infierno”, disparó el directivo italiano de 71 años en una entrevista con Sky Sport.

🤬LA ADVERTENCIA DE AURELIO#CentralFOX Aurelio De Laurentiis espera que sus jugadores del Napoli no padezcan algún contratiempo en Barcelona a causa del coronavirus https://t.co/t6C5n2bjmn — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 2, 2020

“En la UEFA hacen como los tres monos: no veo, no escucho y no hablo” remató.

“Escuchas desde España grandes miedos y ellos pasan del tema”, y habló de que este partido se podría trasladar a otro lugar de Europa: “¿Qué se tardaría en decir que jugamos en Portugal, Alemania o en Suiza?”.