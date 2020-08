El cubano Yoenis Céspedes abandona a los Mets y no jugará el resto de la temporada

El toletero cubano Yoenis Céspedes no se presentó este domingo con el resto del equipo al partido que los Mets de Nueva York contra los Bravos de Atlanta y se informó que abandonará el resto de la temporada.

El gerente general del equipo, Brodie Van Wagenen, informó mediante un comunicado del equipo que no habían podido contactar con Céspedes, quien no se reportó a Truist Park, de Atlanta, para estar con el resto de la plantilla.

Horas después de que trascendiera su desaparición, Van Wagenen salió a comunicar que Céspedes se encontraba bien y que había decidido no jugar por el peligro latente causado por el coronavirus.

Yoenis Céspedes opts out of the MLB season for COVID-related reasons https://t.co/AxKaQcFqKQ

Aseguró que el agente del jardinero se los informó vía telefónica a mediados del duelo contra los Braves. Incluso manifestó que la franquicia lo había ido a buscar minutos antes, donde se encontraba alojado. Sin embargo, el cubano ya se había ido y sus cosas ya no estaban en el lugar. De esta forma los Mets no contarán con Yoanis para lo que resta de la temporada 2020.

Céspedes, de 34 años, fue el bateador designado en el partido del sábado que los Mets perdieron por 1-7, y se fue de 4-0 con dos ponches.

El pelotero cubano ha salido como bateador designado de los Mets en los 8 partidos que su equipo lleva disputados en lo que va de temporada, con apenas 5 imparables en 31 turnos al bate (.161), además de haber sido retirado 15 veces por la vía del ponche.

Cespedes was 5-31 with 15'k to start the year.

After absent from ballpark for Braves game, Mets' Yoenis Céspedes opts out of season https://t.co/1ivKAgKlM9 via @fox43

— Andrew Kalista (@KalistaAndrew) August 3, 2020