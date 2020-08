¡En Video! Hija de Raúl de Molina se hace la prueba de COVID-19 y muere del susto

View this post on Instagram

Miren como le hacen el test de Corona virus en la nariz @miademomo fue a #BioCollections Miami para hacerse un #Covid-19 test hace unos días atrás, cuando regreso de #WashingtonDC con @cubapalm y miren el miedo que le dio. Salió negativa y está feliz #tapatelaboca Gracias @jorgekb por conseguir la cita para la prueba