Huracán Isaías toca tierra en Carolina del Norte con vientos de hasta 85 mph

El huracán Isaías tocó la noche de este lunes tierra estadounidense en el sur de Carolina del Norte, cerca de Ocean Isle Beach, según confirmó el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

La estación nacional de meteorología más cercana, en Oak Island, registró vientos de 76 millas por hora y ráfagas de 87 millas por hora en el momento en el que Isaías llegó a Carolina del norte como categoría 1, sobre las 11:10 de la noche de este lunes 3 de agosto.

Las costas de las dos Carolinas están expuestas a inundaciones debido a la marejada ciclónica y es posible que se produzcan daños menores debido a esos vientos e inundaciones como consecuencias de las fuertes lluvias previstas para la noche de este lunes.

La advertencia por huracán de NHC está vigente desde el área del río South Santee, en Carolina del Sur, hasta Surf City, en Carolina del Norte. Esto supone que se pueden dar condiciones de huracán en cualquier punto de la zona señalada.

