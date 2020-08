Inés Sáinz confiesa que José Ramón Fernández la humilló y “la mandó a volar” con su programa

La conductora de TV Azteca tuvo un trago amargo con el famoso periodista

La conductora de TV Azteca, Inés Sáinz, contó en entrevista con Javier Alarcón los difíciles inicios que tuvo en su carrera dentro de la televisión, ya que pasó por un trago amargo con el periodista José Ramón Fernández, quien dirigía al equipo de deportes en la empresa.

Sáinz narró que comenzó a realizar el programa “DXTips”, por lo que comenzó a buscar patrocinadores y a viajar a Europa para conseguir entrevistas con los mejores deportistas en el mundo, pero cuando llegó a presentarle el piloto a José Ramón, este la humilló.

“Hacemos el programa demo, el de Luis Figo, por supuesto, y ahora sí, pido una cita con José Ramón Fernández. Llegó y se lo presento: ‘te acuerdas que hace un año y medio platicábamos del proyecto, te tengo una gran noticia…’, le paso los contratos, la primera temporada comprometidos ya con los patrocinadores, pero él tiene una reacción muy contraria a lo que yo esperaba, él se enoja, agarra los contratos, los avienta en la mesa y me dice que no le voy a venir a enseñar cómo se hace la televisión, que no tenía yo la autorización para estar haciendo por mi cuenta todas estas cosas y que eso no iba a salir nunca al aire y que me fuera”, platicó Inés.

La conductora reveló que se fue muy afectada, pero su esposo le aconsejó que le presentara el proyecto al dueño de la televisora, Ricardo Salinas Pliego, quien le dio el visto bueno al programa.

“Cuando lo ve Ricardo me dice ‘cómo se llama tu programa’, le respondí DXtips, habla por teléfono y dice: ‘a partir de este domingo, a las 11:30 de la mañana, sale el programa DXtips con Inés Sainz y José Ramón Fernández no lo puede tocar’, es de deportes pero no va por la fábrica de deportes”, dijo.

Después del altercado, Inés y José Ramón tuvieron una relación tensa, pero después limaron asperezas y el ahora conductor de ESPN decidió llevarla a los Juegos Olímpicos.

“Me habla y me dice ‘ya sé que tú, aunque uno te diga que no, de todas maneras lo haces’, me dice, ‘te vienes con nosotros al equipo de las Olimpiadas de Atenas 2004’ y ahí viene mi gran primera oportunidad de cobertura internacional”, platicó Sáinz.

Inés Sainz es una de las mujeres más reconocidas en e periodismo deportivo, ya que cuenta con múltiples coberturas de Super Bowl, Copas del Mundo y partidos de la Selección Mexicana.