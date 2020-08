Tachan nuevo programa de Carolina Sandoval tras ‘Suelta La Sopa’ de tener ‘horribles entrevistas’

"La Venenosa" recibe fuertes críticas

Carolina Sandoval salió de “Suelta La Sopa” oficialmente y después de quedar fuera se ha entretenido en Instagram. “La Venenosa” no se ha dormido en sus laureles y se ha movilizado en las plataformas digitales.

Tras el éxito que tuvo con “El Trasnocho” ahora también se deja ver pos las mañanas con “El Almuerzo con Caro”. La crítica de los espectáculos se muestra divertida para que sus fans pasen un buen rato.

Pero no a todos les ha gustado lo que ha hecho Sandoval en Instagram y la han criticado fuertemente.

“Horribles esas entrevistas, por favor no se compara con Suelta La Sopa, me retiro de este circo”, un seguidor comentó. “Carolina relájate, no se te ve espontánea, se te ve estresada”, también se pudo leer entre los comentarios.

Aunque no todos fueron de esa opinión ya que rápidamente salieron en defensa de la famosa.

“Definitivamente Suelta La Sopa perdió. Esta mujer es bomba”, escribió un fan. “Quien perdió fue Telemundo, no tú mi Caro”, también se pudo leer.

¡Aquí pueden ver el programa completo!