VIDEO: Oficiales hispanos del NYPD rescatan a hombre que se ahogaba en el río

Dos oficiales hispanos del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) rescataron a un hombre semidesnudo que estaba a punto de ahogarse en el Bajo Manhattan.

“De nuevo fenomenal trabajo de los oficiales Reyes y Rodríguez, quienes fueron alertados y de inmediato se pusieron en acción”, destacó el capitán Ángel Figueroa Jr.

Los hechos, según el video compartido por el NYPD, ocurrieron el 28 de julio pasado, pero apenas se liberaron las imágenes del momento.

Alrededor de la 1:00 de la madrugada, los agentes recibieron el reporte de que un hombre necesitaba ayuda en el río.

“Los oficiales se pusieron inmediatamente en acción y, con la ayuda de un buen samaritano, pudieron llevar al hombre a un lugar seguro”, indicó la autoridad sin dar detalles.

