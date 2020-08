5 verdades y mitos sobre las canas

Las canas en personas jóvenes se puede deber a la carencia de una cierta vitamina

¿Las canas son un problema de salud? ¿Entre más me estreso, más canas aparecen? Estas son algunas interrogantes que vamos a responder a continuación cuando hablemos de verdades y mitos de las canas.

1. Las canas aparecen con el paso del tiempo

Según un artículo del portal Bioguía, es cierto que las canas aparecen con el paso de los años ya que ellas se deben a la pérdida de melanina, el pigmento causante del color de la piel y el cabello. La cantidad de melanina en nuestro cuerpo disminuye con la edad.

2. Si te arrancas una cana, aparecen siete

Es falso, no hay prueba científica que indique pueden aparecen más canas si te has quitado una previamente. Aunque sí pueden surgir más canas después de esto, no hay prueba que indique que haya sido por la remoción de una cana anterior.

3. El pelo canoso crece más rápido

Mientras que hay estudios que sí indican que el pelo canoso crece con mayor velocidad que el pelo de color, otros estudios señalan completamente lo contrario, por lo que no hay un consenso definitivo en la comunidad científica.

Puede decirse que es una media verdad que está sujeta a los procesos particulares de cada persona.

4. El estrés fomenta la aparición de canas

Es falso, el estrés no es un factor que incida directamente en la aparición de las canas. En efecto, el estrés puede acelerar el proceso de envejecimiento y afectar nuestro cabello, pero esto siempre ocurre en conjunción con otros factores donde el estrés rara vez predomina.

5. La falta de vitamina B acelera el proceso de las canas

Es cierto. Una persona joven que tenga muchas canas probablemente tenga una carencia de vitamina B, principalmente del complejo B5 y ácido pantoténico. Esto se puede revertir, sea tomando suplementos o consumiendo alimentos ricos en este nutriente.

Si sabes diferenciar qué información es falsa y cuál es verdadera respecto no solo a tu cabello, sino en todos los demás, estarás capacitado para tomar decisiones más informadas e inteligentes que te conduzcan a mejores resultados.