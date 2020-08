Chiquis Rivera revela el secreto que le cambió la vida, la sanó del COVID-19 y la reconcilió con el recuerdo de papá

Lanza el libro 'Chiquis Keto', que es mucho más que una dieta

Desde hace dos años Chiquis Rivera se encuentra trabajando con su coach de salud, Sarha Koudouzian, en lo que se convirtió en su cambio de vida, y lo plasmó en su libro ‘Chiquis Keto’, #chiketo, donde comparte cómo logró conseguir estar saludable sin dietas esclavizantes.

En una entrevista exclusiva, Chiquis nos aseguró que todos los consejos que contiene le ayudaron a pasar más rápido, a ella y a Lorenzo Méndez, el COVID-19. Además explica por qué decidió compartir en este libro momentos felices junto a su padre y sus recetas de desayuno, el mismo hombre que aun se encuentra preso por haber abusado de ella, de su tía Rosie y su hermana Jacky cuando eran pequeñas, relato que plasmó en su otra obra ‘Perdón’.

– ¿Cómo nace la idea de llevar a un libro ese estilo de vida que encontraste para ti?

Chiquis Rivera: Fue algo que lo pensé mucho, porque obviamente no soy una mujer de talla 4, soy una mujer con curva, pero he estado sufriendo con lo de mi peso desde los 14 años. Mi mamá me ponía una dieta súper difícil y bajaba de peso, pero siempre muy enojada, y finalmente con el estilo de Keto encontré mi felicidad en la comida.

-¿Por qué?

Ch.R.: A mí me encanta la comida y es saludable, no me siento tan hinchada y yo quería compartir esto con el público y decir, pues lo voy hacer a mi manera, a mi estilo y por eso le puse ‘ChiKeto’, porque no es como la dieta Keto, donde tienes que contar tus calorías y comprar esto y comprar lo otro, yo quiero que esto se me haga un estilo de vida. Viajo muchísimo y no tengo el tiempo para estar apuntando lo que comí, yo tengo que saber qué es lo que puedo comer y no puedo comer, y aceptar esa parte de mi vida, que yo toda la vida voy a tener que cuidar sino quiero subir más de peso.

– A diferencia de otros libros, el tuyo es como estar hablando contigo, lo haces muy coloquial, trae playlist para ejercicio, la lista de las compras…

Ch.R.: Porque eso es lo que me ha funcionado para mí, a veces es como que tengo que ir a la tienda y qué voy a comprar, no puedo consumir esto, no puedo comer lo otro y dije: “yo necesito una lista”… Yo no más pensé, qué es lo que me gustaría ver en un libro y quiero que sea así que le estoy hablando a mi comadre, a mi amiga, a mi amigo, verdad y hacerlo muy práctico y muy divertido a la vez. No quiero que sean unas palabrotas que no las entiendan, por eso lo hice así medio fácil y un libro completo de recetas de 21 días… Vas a bajar de peso porque vas a bajar de peso, te vas a sentir mucho mejor si haces lo que te recomendamos. Y hasta un play le pusimos porque a mi me encanta cocinar y hacer ejercicio con música, no lo puedo hacer sino tengo o estoy escuchando música, por eso hasta eso agregamos.

-¿En qué te cambió la vida a ti el chiketo?

Ch.R.: Completamente, y no estoy exagerando porque yo soy ese tipo de mujer que si quiero mantenerme, si quiero bajar de peso, tengo que saborearme la comida, me tiene que gustar, tiene que estar rica, sino no voy aguantar, así que ahora se me hace muy fácil. Antes iba a cenar con mis amigas y estaba a dieta y no podía comer, me ponía de mal humor y ahora digo, puedo disfrutar lo que ustedes están comiendo, menos los carbohidratos, y me siento mejor, con más energía.

– Ahora que tuviste COVID-19, ¿crees que haber cambiado tu estilo de vida con la Chiketo te ayudó a pasarlo más suave y recuperarte rápido?

Ch.R.: Sí, definitivamente porque soy una mujer que me cuido mucho, hago lo posible de comer bien, de hacer ejercicios porque me ayuda mucho con mi stress, pero obviamente eso te ayuda físicamente. Me tomo mis vitaminas, como muchas verduras, especialmente con keto tienes que comer verduras para que te sientas llena, así que eso me ha ayudado mucho. Siento que por eso pudimos, Lorenzo y yo, ganarle al COVID en 15 días, porque conozco casos, una muchacha que ya lleva 31 días y todavía no sale de esto, así que es muy difícil, es muy triste lo que estamos viviendo. Salió este libro al momento perfecto, y por eso digo Dios sabe por qué se había tardado tanto y no más eso, me dio COVID y ahora puedo traer más conciencia y hacer más conciencia a través de mi experiencia.

-En las recetas compartes anécdotas familiares y están los desayunos que te hacía tú papá…

Ch.R.: Sí, yo sé que eso iba a sorprender a mucha gente… Soy una persona que me gusta siempre ver el lado positivo de todo y especialmente con algo así, pues realmente mi papá nos cocinaba mucho porque íbamos a su casa el fin de semana, unos de los platillos que nunca se me va a olvidar, y a mi hermana Jacky le encantaba, eran los pancake de Mickey Mouse… Cada fin de semana le decíamos: “papá, ¿puedes hacer?”, y pues eran recuerdos bonitos. Obviamente hay recuerdos bonitos y no tan bonitos, y pues dije en este libro voy a mostrar que gracias a Dios yo ya he superado esa parte de mi vida, y era algo que quería compartir.

-Interesante porque en el otro libro, ‘Perdón’, compartes la otra parte tan difícil que viviste con él, pero en este rescatas el lado positivom que también pareciera tener que ver con la sanación de todo tipo, ya no solo de salud con la ‘Chiketo’, sino también de corazón…

Ch.R.: Exacto, en todo lo que hago, si es un labial y es cualquier cosa, para mí es tan importante poder inspirar y empoderar a la persona que está comprando, que no más es un producto, sino que también hay una historia detrás, y por eso con este libro, tengo tanta pasión para esto porque lo he sufrido que para mí fue importante… No nada más sanarnos y vernos mejor, y lo digo en el libro, no más no es tener un cuerpo sexy sino sentirnos más que nada mejor en nuestro interior, porque de ahí es cuando uno puede brillar diferente, especialmente cuando uno perdona y no guarda resentimiento, esto también te ayuda a no enfermarte… Dicen que el estado emocional es lo que causa muchas enfermedades, y eso sí lo quería compartir porque para mí es muy importante que la gente lo entienda.

-¿Cuál es tu mensaje con este libo?

Ch.R.: Es que sí se puede, sí se puede disfrutar de la vida, disfrutar de la comida, bajar de peso, todo lo que uno necesita es querer, el que quiere puede y más que nada es eso… Yo no soy una talla 4 y no quiero serlo, y cada quien es bella en su talla, yo quiero ser una talla 6, para mí esa es una meta y de ahí yo voy a estar feliz. Esto se trata da amarnos, cuidarnos y ser saludables, especialmente en los momentos que estamos viviendo.