¡Cuidado! Cebollas de California relacionadas con brote nacional de Salmonella

Tendrás que tirar tus cebollas, cientos de personas en 34 estados infectadas de Salmonella

Si no sabes de dónde provienen las cebollas que tienes almacenadas en tu cocina, deberías tirarlas. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informaron que casi 400 personas en 34 estados están infectadas de Salmonella, el brote ha sido relacionado con cebollas, como fuente probable el proveedor de California, Thomson International Inc.

Las personas enfermas en este brote informaron haber comido cebollas crudas en alimentos recién preparados, como ensaladas, sándwiches, wraps y salsas. De 396 personas infectadas, 59 han requerido hospitalización y no se han reportado muertes. En California hay 49 personas enfermas. El mayor número de casos se presenta en Alaska con 66 infectados.

A menos que las hayas cultivado tú mismo. Es momento de que vayas a revisar tu estante, así como el refrigerador en busca de cebollas. Verifica el paquete o si aún tienen la pegatina, revisa si son de Thomson International, Inc. Otras marcas que también pueden mostrarse en la etiqueta son: Thomson Premium, TLC Thomson International, Tender Loving Care, El Competitor, Hartley’s Best, Onions 52, Majestic, Imperial Fresh, Kroger, Utah Onions y Food Lion.

Si tus cebollas no tienen la etiqueta y no estás 100% seguro de dónde vienen, no las comas y tíralas.

Los CDC recomiendan que si usaste cebollas para hacer cualquier otro alimento y no sabes de dónde eran las cebollas, no ingieras la comida. Aún si cocinaste con ellas y nadie enfermó (probablemente porque la cocinaste), deséchalas. Evita comer cebollas cruda aunque recien la hayas consumido y no tengas síntomas, la Salmonella puede desarrollar las señales luego de varios días.

Evita la contaminación cruzada. Debes lavar y desinfectar cualquier superficie que haya estado en contacto con las cebolla o su empaque, como encimeras, cajones de refrigerador, cuchillos y tablas de cortar.

El retiro del mercado Thomson International, Inc. involucra cebollas enviadas desde el 1 de mayo. La compañía ya retiró voluntariamente las cebollas rojas, amarillas, blancas y amarillas dulces porque podrían estar contaminadas con Salmonella. Las cebollas tuvieron una gran distribución entre mayoristas, restaurantes y tiendas minoristas en los 50 estados y el Distrito de Columbia.

Las enfermedades comenzaron en fechas que van desde el 19 de junio de 2020 hasta el 12 de julio de 2020. Es posible que muchas infecciones aún no se hayan informado debido al tiempo que transcurre entre el momento en que una persona se enferma y el momento en que se informa la enfermedad. Esto toma un promedio de 2 a 4 semanas.

Algunos síntomas de Salmonella

Una persona infectada con Salmonella puede sentirse enferma dentro de 6 horas a 6 días después de la infección y duran de 4 a 7 días. La mayoría de las personas infectadas desarrollan:

Diarrea (que puede ser sanguinolenta)

Fiebre

Calambres en el estómago.

En casos de gravedad, la infección por Salmonella puede extenderse desde los intestinos al torrente sanguíneo y luego a otros lugares del cuerpo.

Si tienes síntomas de Salmonella, los CDC recomiendan que informe tu enfermedad a su departamento de salud local y ayudar a los investigadores de salud pública con algunas preguntas.