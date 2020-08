Elyangelica González: Final feliz de la promesa que hizo cuando pensó que podía tener cáncer

La periodista relata como su fe fue mayor que el miedo

Después de más de un año sin probar su mayor debilidad, Elyangelica González de Univision Noticias, festejó su cumpleaños número 42, comiendo una barra entera del su chocolate favorito, y lo hizo en vivo junto a su seguidores.

¿Por qué era tan importante esto? Porque en su cumple ella misma fue la protagonista de su noticia. Es que, hace poco más de un año, por una molestia en su garganta, su doctor encontró que tenía nódulos en sus ganglios.

Para Elyangelica, quien a diario reporta noticias tan o más fuertes que estas, sintió que el mundo se le paralizó cuando escuchó, de boca de su doctor, que existía la posibilidad de que fueran cancerígenos. Fue así como inició una larga separación con una de las debilidades de su vida: el chocolate.

Sí, le prometió a Dios que si todo salía bien, no probaría un solo chocolate hasta que cumpliera los 42 años, cabe mencionar que todavía no había llegado ni a los 41.

La buena noticia fue que no tenía cáncer, la mala que ya no podía romper su promesa. Aunque confiesa que no le fue fácil y que más de una vez casi cae en la tentación, su fe y su palabra fue más fuerte y soportó.

Por eso este 3 de agosto, día de su cumple y luego de más de una año sin probarle, y habiendo guardado en su clóset por tres meses su chocolate favorito se dio el gusto, y regresó junto a unos de los ‘amores de su vida’.

MIRA AQUÍ COMO ELLA MISMA RELATÓ LA HISTORIA: