Joven hispano detenido: pasajero acuchillado durante pelea en el Metro de Nueva York

Ricky Díaz enfrenta cargos de asalto y posesión de armas después de supuestamente cortar a Vedal Folks (34) bajo su ojo derecho en la estación Jay St.-MetroTech, del Metro de Nueva York.

Según NYPD, el joven agresor de 21 años empuñaba un cuchillo y cortó a Folks, quien estaba borracho en medio de una pelea en esa estación subterránea en Brooklyn, ayer por la tarde.

Folks supuestamente golpeó a Díaz en la parte posterior de su cabeza en la plataforma del tren A y C aproximadamente a las 3:10 p.m., y Díaz respondió sacando su cuchillo, dijeron los policías.

Los médicos llevaron a Folks al hospital en condición estable. Un trabajador de la MTA también fue hospitalizado por trauma después de presenciar el asalto, dijo la policía.

“Un pasajero me dijo que alguien golpeó a otra persona en la cara y que tuviera cuidado”, narró otro trabajador cauteloso de la MTA a Daily News.

El servicio fue suspendido temporalmente, cuando la policía arribó al lugar.

A knife-wielding assailant slashed a drunk man who tried to start a fight with him in a Brooklyn subway station.https://t.co/EJvklrwML7

— New York Daily News (@NYDailyNews) August 4, 2020