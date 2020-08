Las alertas para inmigrantes ante redadas de ICE que confirma documental de Netflix

Activistas y defensores de inmigrantes han alertado sobre la forma en que oficiales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizan redadas y aplican técnicas de arrestos que podrían violar algunos derechos.

La serie documental de Netflix Nación de Inmigración confirma algunas de esas faltas incluyen:

Los activistas y abogados han recomendado a inmigrantes indocumentados que pudieran estar en riesgo de deportación:

Hace tres años, la ICE autorizó la producción de la serie documental sobre operaciones de sus agentes durante redadas, pero cuando vio el resultado no le gustó e intentó detener su exhibición demandando a los cineastas Christina Clusiau y Shaul Schwarz, ya que se exhibían prácticas que dejan mal parada a la agencia sobre cómo persigue y trata a inmigrantes indocumentados.

Clusiau y Schwarz indicaron que los problemas aumentaron conforme se acercó la finalización del proyecto, sobre todo por las prácticas contra inmigrantes que no se ven nada bien en cámaras, como ingresar a los hogares sin órdenes judiciales, burlarse de los extranjeros y detener a cualquier persona aunque no fuera criminal.

Incluso reconocen que ICE intentó que el estreno de la serie ocurriera después de las elecciones de noviembre.

El documental también muestra la política de separación de familias implementada en 2018 por el presidente Donald Trump, la cual tuvo que terminar ante varias demandas en cortes y la presión de la sociedad civil.

El abogado de inmigración David Kubat dijo que incluso para él, con la experiencia que tiene en defensa, les costaba trabajo concluir el primer episodio y no aseguraba continuar viendo la serie. Cuestionó que los dirigentes de ICE pensaran que era “buena idea” echarle una mirada a lo que hace la agencia.

Just watching the Netflix documentary. Not quite through the first episode. May not make it much further because its very hard to watch. However, I really cannot believe that ICE HQ thought that an inside look into their agency would be a good idea.

— David Kubat (@DavidKubat1) August 4, 2020