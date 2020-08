Las nueve víctimas del trágico accidente de los Marines tenían de 18 a 23 años y varios eran hispanos

Lon nueve militares que murieron en un accidente de un vehículo anfibio de los Marines la semana pasada cerca de la Isla San Clemente, en el sur de California, ya fueron identificados por las autoridades. Todos eran jóvenes hombres de entre 18 y 23 años.

El accidente se produjo cuando el vehículo anfibio en el que 16 integrantes regresaban de un entrenamiento en la isla se hundió a unas 70 millas al oeste de San Diego. El día del accidente lograron ser rescatados ocho integrantes, aunque luego perdió la vida el Marine (Lance Cpl.) Guillermo S. Pérez, de 20 años y originario de New Braunfels, Texas.

A los restantes ocho miembros de la unidad se les presumió muertos luego de que no fueron encontrados tras días de búsqueda.

Este martes, un comando de rescate submarino del US Navy confirmó restos humanos identificados en la zona en la que el vehiculo se hundió y por la tarde se trabajaba para tratar de rescatar los cuerpos y el vehículo.

@USNavy Undersea Rescue Command confirmed human remains were identified with remotely-operated video systems aboard HOS Dominator, an undersea search & rescue ship. The Navy has expedited the movement of assets to recover the remains of the Marines and Sailor, and raise the AAV. pic.twitter.com/qAK62CMitV

— I MEF (@1stMEF) August 4, 2020